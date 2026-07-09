Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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09.07.2026 22:05:00
Elon Musk's SpaceX Poured $7.7 Billion Into AI Last Quarter. Here's the Bet Behind Its Widening Losses.
In the first quarter of 2026, SpaceX (NASDAQ: SPCX) spent $7.7 billion building out AI infrastructure. That was more than three-quarters of the company's entire $10.1 billion capital budget for the period. That is a staggering bet. Will the gamble be worth it? Or is it setting up SpaceX to burn cash faster than the business can replace it?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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