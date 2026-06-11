Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.06.2026 21:59:46
Elon Musk's SpaceX raises $75bn ahead of world's biggest stock market launch
The public sale is also expected to make Elon Musk the world's first trillionaire.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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