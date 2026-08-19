Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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19.08.2026 04:53:06
Elon Musk's SpaceX Stock Just Closed Above Its $135 IPO Price for the First Time in Weeks. Is the Rebound a Buy Signal?
Shares of Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, have experienced a volatile journey since debuting as the biggest IPO in Wall Street history. When initial excitement faded for the company's June 12 public debut, the stock fell into a tailspin. The share price changed course after Elon Musk's company reported second-quarter earnings on Aug. 4. By Aug. 12, SpaceX stock was up nearly 40% from the low of $104.83 reached the day before earnings. As of Aug. 17, it's back above the official IPO pricing of $135.The recovery is a promising sign, but does it mean now is the time to buy? To answer that question, here's a deeper dive into the company Musk controls with over 80% of the voting power.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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15.08.26
|Deutsche Bahn: Eröffnung von Bahnhof Fangschleuse nahe Tesla-Werk verzögert sich (Spiegel Online)
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|ROUNDUP/Zug-Ausfälle zum Start: Bahnhof am Tesla-Werk öffnet später (dpa-AFX)
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15.08.26
|Eröffnung des neuen Bahnhofs Fangschleuse verschiebt sich (dpa-AFX)
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