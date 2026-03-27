Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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27.03.2026 08:23:33
Elon Musk's Tesla experiment: Unchecked ambition costs lives
A documentary explores how Tesla drivers serve as unpaid beta testers of the company's self-driving cars while Elon Musk focuses on his long-term goal: colonizing Mars.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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