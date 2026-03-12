Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
12.03.2026 10:17:28
Elon Musk’s Tesla given go-ahead to supply electricity in Great Britain
Ofgem licence means firm can replicate Texas setup of powering homes, businesses and EVsElon Musk’s Tesla has won approval to supply electricity to households and businesses across Great Britain, as the tech billionaire expands his energy ambitions.The energy regulator, Ofgem, has formally granted Tesla an electricity supply licence, enabling it to provide electricity to domestic and business premises in England, Scotland and Wales. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
12.03.26
|Tesla granted licence to supply electricity in UK (Financial Times)
|
11.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Tesla-Aktie klettert dennoch: Kein genereller Boykott gegen US-Marken - Studie sieht Tesla als Ausnahme (dpa-AFX)
|
10.03.26
|S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesla von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.03.26
|Aktie im Blick: Teslas nächste große Wette sind humanoide Roboter - Vision oder Überbewertung? (finanzen.at)
|
07.03.26
|Tesla-Aktie im Blick: Markenstreit um "Cybercap" führt zu Klage (finanzen.at)
|
05.03.26
|Tesla-Aktie vor neuem Schwung? Optimus-Roboter könnte 2026 für neue Rally sorgen (finanzen.at)
|
05.03.26
|Tesla-Aktie etwas tiefer : Unabhängige Liste gewinnt bei Betriebsratswahl an Einfluss (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|12.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|342,95
|-2,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.