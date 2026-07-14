Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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14.07.2026 23:33:00

Elon Musk's Tesla Posts Best Quarter in Two Years

Don't call it a comeback. Tesla (NASDAQ: TSLA) just posted its strongest second quarter ever. The company delivered an incredible 480,126 vehicles in that time frame, a 25% jump from last year and a 34% increase from the first quarter of this year.Deliveries far exceeded expectations. Tesla itself only expected roughly 406,000. Model 3 and Model Y led the charge, accounting for more than 467,000 deliveries.One notable insight is that this is the first quarter since sales peaked in 2023 in which Tesla has reported year-over-year delivery growth. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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