NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
08.10.2025 03:36:17
Elon Musk's XAI Expands Funding Round To $20 Bln With Major Backing From Nvidia : Report
(RTTNews) - Elon Musk's artificial intelligence venture, xAI, is significantly increasing its fundraising target to $20 billion, Bloomberg reported citing people familiar with the matter.
The report indicated that the expanded round includes both equity and debt, structured through a special purpose vehicle designed to acquire Nvidia processors and lease them to xAI. These chips will power xAI's Colossus 2 initiative—its largest data center located in Memphis.
Nvidia is reportedly contributing up to $2 billion to the equity portion of the deal.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
07.10.25
|Schwacher Handel: Dow Jones notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
07.10.25
|Schwache Performance in New York: S&P 500 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
07.10.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
07.10.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.10.25
|Handel in New York: So performt der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
|
07.10.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.10.25
|Schwacher Handel: So performt der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
07.10.25
|Börse New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|159,14
|0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen schwächer -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt unverändert -- Nikkei nach Rekordfahrt letztlich stabil
Der heimische Aktienmarkt verlor am Dienstag an Boden, während sich die deutsche Börse auf Richtungssuche begab. An der Wall Street schlossen die Indizes in der Verlustzone. Der japanische Leitindex befand sich zwar zunächst auf Rekordjagd, zeigte sich schlussendlich aber kaum verändert.