NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

08.10.2025 03:36:17

Elon Musk's XAI Expands Funding Round To $20 Bln With Major Backing From Nvidia : Report

(RTTNews) - Elon Musk's artificial intelligence venture, xAI, is significantly increasing its fundraising target to $20 billion, Bloomberg reported citing people familiar with the matter.

The report indicated that the expanded round includes both equity and debt, structured through a special purpose vehicle designed to acquire Nvidia processors and lease them to xAI. These chips will power xAI's Colossus 2 initiative—its largest data center located in Memphis.

Nvidia is reportedly contributing up to $2 billion to the equity portion of the deal.

29.09.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.25 NVIDIA Buy UBS AG
23.09.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
19.09.25 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.09.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
NVIDIA Corp.

