Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
18.02.2026 15:35:12
Elon Musk’s xAI Gets $3 Billion Investment From Saudi-Backed A.I. Firm
Humain, which was created by Crown Prince Mohammed bin Salman last year, said it made the investment just before xAI was acquired by SpaceX, Mr. Musk’s rocket company.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!