Elopak ASA Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Elopak ASA Registered lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,83 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Elopak ASA Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,710 NOK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,75 Prozent auf 3,42 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,44 Milliarden NOK gelegen.

Redaktion finanzen.at