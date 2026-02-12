Elopak ASA Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Elopak ASA Registered hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,70 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Elopak ASA Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 NOK in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,71 Milliarden NOK umgesetzt, gegenüber 3,33 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 NOK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,68 NOK erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 14,13 Milliarden NOK vermeldet. Im Vorjahr hatte Elopak ASA Registered 13,45 Milliarden NOK umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,225 EUR ausgegangen, während der Umsatz auf 1,20 Milliarden EUR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at