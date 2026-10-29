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29.10.2026 06:31:29
Elopak ASA Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Elopak ASA Registered lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,830 NOK erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 3,38 Milliarden NOK in den Büchern – ein Minus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Elopak ASA Registered 3,42 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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