Elopak ASA Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Elopak ASA Registered veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,700 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3,39 Milliarden NOK, gegenüber 3,61 Milliarden NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,12 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at