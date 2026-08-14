Eloro Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Eloro Resources lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at