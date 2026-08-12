Eloxx Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2JAHU / ISIN: US29014R1032
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12.08.2026 12:29:15
Eloxx Pharmaceuticals, Inc. Loss At -$4.50 Mln In Q2
(RTTNews) - Eloxx Pharmaceuticals, Inc. (ELOX) reported Loss for second quarter of -$4.50 million
The company's earnings came in at -$4.50 million, or -$0.66 per share. This compares with -$1.89 million, or -$5.45 per share, last year.
Eloxx Pharmaceuticals, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$4.50 Mln. vs. -$1.89 Mln. last year. -EPS: -$0.66 vs. -$5.45 last year.
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