ELQ Spolka Akcyjna Bearer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ELQ Spolka Akcyjna Bearer hat am 16.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,0 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,9 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,040 PLN beziffert. Im Vorjahr hatte ELQ Spolka Akcyjna Bearer 0,050 PLN je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat ELQ Spolka Akcyjna Bearer in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 74,86 Millionen PLN im Vergleich zu 74,30 Millionen PLN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at