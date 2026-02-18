|
18.02.2026 06:31:28
ELQ Spolka Akcyjna Bearer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
ELQ Spolka Akcyjna Bearer hat am 16.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,0 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,9 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,040 PLN beziffert. Im Vorjahr hatte ELQ Spolka Akcyjna Bearer 0,050 PLN je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahr hat ELQ Spolka Akcyjna Bearer in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 74,86 Millionen PLN im Vergleich zu 74,30 Millionen PLN im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.