17.11.2025 06:31:29
ELQ Spolka Akcyjna Bearer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
ELQ Spolka Akcyjna Bearer äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde mit 0,02 PLN ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 PLN, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz lag bei 12,3 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 23,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,1 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
