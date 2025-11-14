|
ElringKlinger präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ElringKlinger lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
ElringKlinger vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 462,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 484,3 Millionen USD umgesetzt.
