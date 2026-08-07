ElringKlinger: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ElringKlinger hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ElringKlinger -0,150 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ElringKlinger in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 478,9 Millionen EUR im Vergleich zu 408,3 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at