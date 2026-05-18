Else Nutrition öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Else Nutrition lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Else Nutrition in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at