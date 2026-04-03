Else Nutrition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Else Nutrition lud am 31.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Else Nutrition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,300 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 45,45 Prozent auf 0,8 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,4 Millionen CAD gelegen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,260 CAD gegenüber -0,900 CAD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6,03 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 24,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,97 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at