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16.09.2026 06:31:29
Else Nutrition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Else Nutrition lud am 14.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Else Nutrition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,15 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,000 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,0 Millionen CAD gegenüber 1,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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