Else Nutrition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Else Nutrition hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Else Nutrition ein EPS von -0,700 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,7 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at