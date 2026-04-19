Bancorp Aktie
WKN: A0DPKZ / ISIN: US05969A1051
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19.04.2026 19:25:43
Elser Financial Planning Loads Up on Merchants Bancorp Shares Worth $1.1 Billion
Elser Financial Planning disclosed a new position in Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN) on April 15, 2026, acquiring 26,983,101 shares in the first quarter. The estimated transaction value was $1.10 billion, based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated April 15, 2026, Elser Financial Planning acquired 26,983,101 shares of Merchants Bancorp during the first quarter. The quarter-end value of the new position was $1.18 billion, reflecting both share purchases and price movement over the period.This was a new position for Elser Financial Planning, representing 57.2% of its 13F reportable assets under management after the trade.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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