Eltek ließ sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eltek die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eltek in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 13,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at