Eltek öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eltek gab am 18.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Eltek mit einem Umsatz von insgesamt 11,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,98 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at