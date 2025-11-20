Eltek präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Eltek hat am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Eltek hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,250 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,85 Prozent auf 13,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Eltek 13,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at