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21.05.2026 06:31:29
Eltek präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Eltek hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,4 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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