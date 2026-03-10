|
10.03.2026 06:31:29
Eltek stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Eltek ließ sich am 09.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eltek die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,2 Millionen USD – ein Plus von 23,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eltek 10,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,120 USD gegenüber 0,630 USD je Aktie im Vorjahr.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 51,79 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Eltek einen Umsatz von 46,53 Millionen USD eingefahren.
