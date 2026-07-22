Eltel AB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Eltel AB gab am 21.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Eltel AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,17 Milliarden SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,20 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at