14.01.2026 06:31:28
Eltes: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Eltes hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 8,86 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,45 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
