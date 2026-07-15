Eltes gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Eltes hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 11,13 JPY gegenüber 1,41 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,89 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,11 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at