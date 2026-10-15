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15.10.2026 06:31:29
Eltes öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Eltes hat am 14.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,770 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 2,34 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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