Elvictor Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Elvictor Group hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat Elvictor Group 1,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 65,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at