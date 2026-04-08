Elvictor Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Elvictor Group veröffentlichte am 06.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,6 Millionen USD umgesetzt.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,43 Millionen USD – ein Plus von 0,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Elvictor Group 2,42 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at