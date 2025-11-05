|
05.11.2025 06:31:28
Elysee Development mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Elysee Development hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Elysee Development ein EPS von 0,030 CAD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,0 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10400 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!