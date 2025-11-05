Elysee Development mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Elysee Development hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Elysee Development ein EPS von 0,030 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,0 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10400 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at