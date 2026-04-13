Elysee Development öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Elysee Development hat am 10.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Elysee Development ein EPS von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Elysee Development im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5300 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,340 CAD, nach 0,020 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,55 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 629,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem -0,67 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at