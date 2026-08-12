Elysee Development: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Elysee Development hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,02 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 275,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,4 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,5 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at