Elysee Development verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Elysee Development hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,190 CAD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 0,6 Millionen CAD, gegenüber 1,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 45,63 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at