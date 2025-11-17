EM Systems: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

EM Systems hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

EM Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,54 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,54 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,84 Prozent auf 5,97 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte EM Systems 6,77 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at