EM Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

EM Systems hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 7,34 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EM Systems noch ein Gewinn pro Aktie von 6,70 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,40 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 5,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at