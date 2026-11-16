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16.11.2026 06:31:29
EM Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
EM Systems hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 15,30 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EM Systems noch ein Gewinn pro Aktie von 11,54 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,85 Prozent auf 5,14 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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