Ema India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ema India ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ema India die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,76 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ema India ein EPS von -2,030 INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 61,52 INR beziffert, während im Vorjahr -6,150 INR je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at