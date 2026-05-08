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08.05.2026 06:31:29
Ema India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Ema India ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ema India die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,76 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ema India ein EPS von -2,030 INR in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 61,52 INR beziffert, während im Vorjahr -6,150 INR je Aktie in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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