EMA prüft Adipositas-Medikamente auf Risiko von Selbstmordgedanken

Von Ciara Linnane

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Arzneimittelagentur EMA prüft Daten zum Risiko von Selbstmordgedanken und Selbstverletzungen im Zusammenhang mit der Einnahme neuer Medikamente zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit (Adipositas). Die Prüfung wurde eingeleitet, nachdem die isländische Arzneimittelbehörde über Fälle von Selbstverletzungen und Selbstmordgedanken bei Patienten berichtet hatte, die Ozempic, Saxenda oder Wegovy eingenommen hatten - drei Medikamente des dänischen Unternehmens Novo Nordisk.

Nach Angaben der EMA wurden bisher etwa 150 solcher Fälle gemeldet. Die Medikamente werden in großem Umfang verwendet, bisher seien mehr als 20 Millionen sogenannte "Patentenjahre" zusammengekommen. Dieser Begriff wird in zahlreichen klinischen Studien und statistischen Risikobewertungen verwendet: die "Patientenjahre" errechnen sich aus der Anzahl der Patienten, die behandelt wurden oder an einer Studie teilnahmen, multipliziert mit dem Zeitraum der Behandlung.

"Es ist noch nicht klar, ob die gemeldeten Fälle mit den Arzneimitteln selbst oder mit den Grunderkrankungen der Patienten oder anderen Faktoren zusammenhängen", teilte die EMA mit.