EMA prüft Merck-Mittel Bavencio als Blasenkrebs-Erstlinientherapie - Aktie freundlich

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) prüft die Zulassung für das Krebsmedikament Bavencio in einer neuen Indikation zur Behandlung von Blasenkrebs.

Die EMA habe den Antrag auf Typ-II-Variation für Bavencio (Avelumab) als Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Urothelkarzinom (UC) validiert, teilte die Merck KGaA mit.

Der Antrag stützt sich auf Ergebnisse der Phase-III-Studie Javelin Bladder 100. In den USA und in Japan ist der Antrag auf Zulassung für das gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer entwickelte und vermarktete Medikament in dieser Indikation bereits im April bzw. Mai angenommen worden.

Den Angaben zufolge gibt es in der EU allein jährlich fast 200.000 neu diagnostizierte Fälle von Blasenkrebs, mehr als 60.000 Menschen sterben jedes Jahr daran. Etwa 90 Prozent aller Blasenkrebserkrankungen entfallen auf das Urothelkarzinom.

