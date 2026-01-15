Ema Aktie
ISIN: ROEMANACNOR8
15.01.2026 14:27:00
EMA und FDA legen Leitlinien für KI in der Arzneimittelentwicklung vor
EMA und FDA definieren zehn Prinzipien für den KI‑Einsatz bei Arzneimitteln – als Antwort auf den wachsenden Druck aus der Industrie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Ema S.A.
