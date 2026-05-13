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13.05.2026 06:31:29
Emaar Development PJSC Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Emaar Development PJSC Registered hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,73 AED beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Emaar Development PJSC Registered 0,480 AED je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Emaar Development PJSC Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,86 Milliarden AED. Im Vorjahresviertel waren 5,02 Milliarden AED in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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