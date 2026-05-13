Emaar Properties gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Emaar Properties lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Emaar Properties hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 AED je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,420 AED je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 12,67 Milliarden AED gegenüber 10,40 Milliarden AED im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at