Emaar The Economic City Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Emaar The Economic City Registered hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,29 Prozent auf 127,0 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 123,0 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at