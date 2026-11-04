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04.11.2026 06:31:28
Emaar The Economic City Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Emaar The Economic City Registered hat am 01.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,27 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Emaar The Economic City Registered 145,0 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 59,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 358,9 Millionen SAR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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