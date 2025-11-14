Emaar The Economic City Registered legte Quartalsergebnis vor

Emaar The Economic City Registered gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,26 SAR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,870 SAR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Emaar The Economic City Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 254,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 358,0 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 101,1 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at